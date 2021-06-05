Hatay'da 160 polisle asayiş ve trafik uygulaması
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Hatay'da 160 polisle asayiş ve trafik uygulaması

Hatay'da 160 polisle asayiş ve trafik uygulaması
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel

HATAY'da 160 polisin katılımıyla asayiş ve trafik uygulaması yapıldı.

HATAY'da 160 polisin katılımıyla asayiş ve trafik uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce kent genelinde farklı noktalarda eş zamanlı asayiş ve trafik uygulaması yapıldı. Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluğunda bulunan Haraparası Mahallesi ve bağlı ara sokaklarında sabit ve seyir halinde asayiş uygulaması yapıldı. 160 personelin görev aldığı uygulama kapsamında 34 ekip oluşturuldu. Uygulamada bin 21 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, 213 araç kontrol edildi. Yapılan çalışmalarda, muayenesi olmayan 3 araca 942 TL, sigortası bulunmayan bir araca 628 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, hırsızlık ve yaralama suçundan aranan 2 kişi yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Hatay'da 160 polisle asayiş ve trafik uygulaması
Hatay'da 160 polisle asayiş ve trafik uygulaması
Hatay'da 160 polisle asayiş ve trafik uygulaması
Hatay'da 160 polisle asayiş ve trafik uygulaması
Hatay'da 160 polisle asayiş ve trafik uygulaması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı

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