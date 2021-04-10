Hatay'da 160 litre sahte içki ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatay'da 160 litre sahte içki ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel
Hatay'da 160 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 160 litre sahte içki ele geçirildi.

Son Dakika: Hatay'da bir ucu Suriye'de olan 100 metrelik tünel bulundu, 24 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika: Hatay'da bir ucu Suriye'de olan 100 metrelik tünel bulundu, 24 kaçak göçmen yakalandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 160 litre sahte içki ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki bulundurulduğu belirlenen 11 iş yerine eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda, 160 litre sahte içki, kaçak 300 paket sigara ve cinsel uyarıcı hap ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, 6 kişi hakkında adli işlem başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Cahit Özkan Ziya Selçuk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Nur Sürer Oğuzhan Koç Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Ümit Öztürk Gökhan Töre Caner Erkin Fatih Terim
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hatay'da 160 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 14:11:29. #1.14#
title