Hatay'da 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), silahlı yağma suçlarından 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.D'nin ilçede olduğunu tespit etti.
Takibe alınan hükümlü, Karataş Mahallesi'nde gözaltına alındı. Hükümlü işlemin ardından, cezaevine gönderildi.
AA / Cem Genco - Son Dakika Haberleri
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