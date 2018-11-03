Hatay'da 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Suriye sınırında devriye görevi yapan 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı birlikler, yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan grubu tespit etti.
Suriyeli oldukları belirlenen 12 kişi, güvenlik soruşturması için jandarmaya teslim edildi.
Yayladağı Jandarma Komutanlığı ekipleri de Şenköy Mahallesi kırsalında Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçtikleri belirlenen 4 kişiyi yakaladı.
Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından sınır dışı edildikleri öğrenildi.