Hatay'da 156 tüp kobra zehri ele geçirildi
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Hatay'da 156 tüp kobra zehri ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Güncel
Hatay'da 156 tüp kobra zehri ele geçirildi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 156 tüp kobra zehri ele geçirilen 2 otomobildeki 3 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 156 tüp kobra zehri ele geçirilen 2 otomobildeki 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Doğu illerinden ilçeye yılan zehri getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler takibe aldıkları 2 otomobili kent girişinde durdurdu.

Araçlarda 156 tüp kobra zehri ele geçirildi, A.A, O.D. ve M.H.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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