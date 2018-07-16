Hatay'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı Düzenlendi

Hatay'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 'Milli Birlik Yürüyüşü' ve Şehitleri anma programı düzenlendi. Hatay Valisi Erdal Ata, AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Sabahat Özgürsoy Çelik, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Antakya Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Hasan Kaya, Garnizon Komutan Vekili Albay Muzaffer Dinç, din adamları, parti temsilcileri, STK ve oda temsilcilerinin katıldığı yürüyüşte yüzlerce Hataylı, Milli Birlik Yürüyüşü gerçekleştirdi.

Merkez ilçe Antakya'da gerçekleşen etkinliklerde, Milli Birlik Yürüyüşü ve 15 Temmuz Şehitlerini anma programı düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda son buldu. Yaklaşık 20 dakika süren yürüyüşün ardından şehitleri anma programı gerçekleşti. İstiklal Marşı ile başlayan program, Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun dua konuşmalarıyla devam etti. İlahi ve kasidelerin de okunduğu programın devamında İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde canlı yayında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sinevizyon görüntüsü yansıtıldı. Büyük destekle izlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ım yarım saatlik konuşmasının ardından program din adamlarının konuşmalarıyla devam etti. Daha sonra kürsüye çıkan milletvekilleri birlik beraberlik mesajları verdi. Son olarak kürsüye çıkan Hatay Valisi Erdal Ata, Türk milletinin azim ve kararlılığıyla darbe girişiminin engellendiğini ifade etti. Vali Ata konuşmasında, "15 Temmuz 2016 yüce Trük milletinin bağımsızlığına kast edilmek istenen bir gün olarak başlansa da Aziz Milletimizin milli mücadele ruhunu hatırlatan, birlik ve beraberliğiyle tarihe milli birlik günü olarak geçmiştir" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesindeki kararlı duruşuna değinen Vali Ata, "Saldırılara karşı kararlı duruşu ve demokrasiye sahip çıkma çağrısıyla kısa zamanda halkımızın meydanlara çıkmasını sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza, tüm siyasi parti liderlerine, sivil toplum örgütlerine ve tüm vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu.

00: 13'te selalar okundu

15 Temmuz Darbe kalkışmasının ardından ülke genelinde 90 bin camide okunan selalar Hatay'da da tüm camilerde okundu. Antakya'da gerçekleşen milli birlik programda saatler 00: 13'ü gösterdiğinde sela okundu. Okunan selanın ardından program son buldu. Programın ardından çok sayıda vatandaş demokrasi nöbeti gerçekleştirmek için alandan ayrılmadı. - HATAY