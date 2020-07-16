Hatay'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi Hatay'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendiHATAY'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, şehitler için dua okundu, Türk tarihinde yer edinen marşlar çalındı.

Hatay'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi HATAY'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, şehitler için dua okundu, Türk tarihinde yer edinen marşlar çalındı. Kaynak: DHA