Hatay'da 14 ayrı suçtan aranan şüpheli tutuklandı
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Hatay'da 14 ayrı suçtan aranan şüpheli tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaralama ve tehdit gibi 14 ayrı suçtan aranan şüpheli tutuklandı.

03.02.2020 21:20 | Son Güncelleme: 03.02.2020 21:20
Hatay'da 14 ayrı suçtan aranan şüpheli tutuklandı

'ın ilçesinde yaralama ve tehdit gibi 14 ayrı suçtan aranan şüpheli tutuklandı.

İskenderun İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaralama, tehdit ve hırsızlık gibi 14 ayrı suçtan aranan B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelinin Barıştepe Mahallesi'nde bir adreste olduğunu tespit eden ekipler, Aydın B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aydın B. tutuklandı.

Kaynak: AA
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