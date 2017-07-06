Hatay'da 138 Yabancı Uyruklu Yakalandı

Hatay'ın Yayladağı ilçesi sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 138 yabancı uyruklu yakalandı.



3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı ekipler, Topraktutan, Pulluyazı ve Belengöz karakolları çevresinde yaptıkları arazi taramasında, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan grupları fark etti.



Sınır birlikleri tarafından yakalanan 138 kişinin Suriyeli oldukları belirlendi.



Güvenlik soruşturması için jandarma tarafından teslim alınan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.