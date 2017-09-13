Hatay'da 13 Yabancı Uyruklu Yakalandı

Hatay'ın Yayladağı ilçesi Suriye sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 13 yabancı uyruklu yakalandı.



Suriye sınırında yer alan Güveççi ve Kızılçat karakollarında devriye görevi yapan 3. Hudut Tabur Komutanlığı ekipleri, kırsal alanda sınırı geçmeye çalışan kişileri fark etti.



Yakalanan 13 kişinin, Suriye uyruklu olduğu belirlendi.



Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından sınır dışı edildi.