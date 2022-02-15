Hatay'da 13 ekran kartı çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da 13 ekran kartı çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

AA, Burak Milli - Güncel
 - Güncelleme:
Hatay'da 13 ekran kartı çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 13 ekran kartı çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 13 ekran kartı çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karaağaç Mahallesi'nde kripto para madenciliğinde kullanılan 270 bin lira değerinde 13 ekran kartının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarından şüphelilerin kimliğini belirleyen polis ekipleri, K.A. ve İ.G'yi yakaladı, çalınan ekran kartları da ele geçirildi.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

AA / Burak Milli - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Arsuz, Hatay, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title