Hatay'da 1280 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Hatay'ın Payas ilçesinde tır garajı girişinde durdurulan 2 şahsa ait poşetlerde 1280 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gümrük kaçağı sigara satışına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Payas ilçesi Karşı Mahallesi'nde bulunan tır garajı girişinde M.A. ile O.Y. isimli 2 şüpheli durduruldu. Şüphelilerin yanlarında bulunan poşetlerde yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 1280 paket sigara ele geçirildi. - HATAY

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa