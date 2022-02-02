Hatay'da 1260 paket kaçak sigara ele geçirildi
AA, Erdal Türkoğlu - Güncel
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Merkez Antakya ilçesinde bir ev ve iş yerinde 1260 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Merkez Antakya ilçesinde bir ev ve iş yerinde 1260 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Bozhöyük Mahallesi'nde E.T'ye ait ev ve iş yerine baskın düzenledi.
Adreslerde 1260 paket gümrük kaçağı sigara bulundu, E.T gözaltına alındı.
AA / Erdal Türkoğlu - Güncel