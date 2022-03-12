Hatay'da 120 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı - Haberler

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Hatay'da 120 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

AA - Burak Milli - Güncel
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Hatay'da 120 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dolandırıcılık suçundan 120 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dolandırıcılık suçundan 120 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dolandırıcılık suçundan 120 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B'nin Dörtyol'da olduğunu belirledi.

Firari hükümlünün Yeşilköy Mahallesi'nde bir adreste saklandığını tespit eden ekipler, operasyonla H.B'yi yakaladı.

Üzerinden sahte kimlik çıkan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Burak Milli - Güncel

Dolandırıcılık, Hisarcık, Dörtyol, Hatay, Güncel, Haberler

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