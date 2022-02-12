HATAY'DA 12 TON 166 KİLOGRAM SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

HATAY'da polis ekiplerince sahte içki satışının ve imalatının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda Samandağ ilçesindeki 5 ayrı evde yapılan aramada 12 ton 166 kilogram sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahte içki satışının ve imalatının deşifre edilmesine yönelik çalış başlattı. Bu kapsamda, Samandağ ilçesine bağlı Mızraklı ve Cemal Gürsel Mahallelerinde beş ayrı eve operasyon düzenleyen ekipler, 12 ton 166 kilogram sahte içki ele geçirdi. Olayla ilgili, Y.C.,C.G.,İ.G.,Y.U. ve D.E. gözaltına alındı.