Hatay'da 12 sığınmacı yakalandı
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Hatay'da 12 sığınmacı yakalandı

21.12.2020 13:15 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:20
Hatay'da 12 sığınmacı yakalandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 12 sığınmacı yakalandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 12 sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırıkhan-Kumlu yolunda kontrol yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine 42 ADK 862 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Sürücünün "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine kovalamaca yaşandı.

Otomobil, ilçe girişinde terk edilmiş olarak bulundu.

Ekipler, araçta yaptıkları kontrolde ülkeye kaçak yollardan girdikleri belirlenen Suriye uyruklu 12 sığınmacıyı yakaladı.

Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 13:23:43. #1.15#
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