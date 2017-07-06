Hatay'da 12 Kaçak Yakalandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 12 kişi yakalandı.



Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Kurtuluş Mahallesindeki bir eve düzenledikleri operasyonda, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan 12 kişiyi tespit etti.



Suriyeli oldukları anlaşılan 12 kişi, sınır dışı edilmek üzere Hatay Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen Z.B, V,İ, R.G.K ve Ö.S. gözaltına alındı.