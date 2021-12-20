Hatay'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 12 yabancı uyruklu yakalandı.
HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 12 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol'da ülkeye yasa dışı giriş yapan yabancı uyrukluların bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Dörtyol otoban girişinde yol kontrolü yapan ekipler, menfezde saklanan 12 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
AA / Cem Genco - Son Dakika Haberleri
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