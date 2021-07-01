Hatay'da 12 bin uyuşturucu hap ve Hint keneviri ele geçirildi
Hatay'da 12 bin uyuşturucu hap ve 2 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'da 12 bin uyuşturucu hap ve 2 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Reyhanlı ve Defne ilçesindeki adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda, 12 bin uyuşturucu hap, bir miktar esrar ve 2 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Operasyonda A.A. ile B.E gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco