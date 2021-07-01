Hatay'da 12 bin uyuşturucu hap ve Hint keneviri ele geçirildi
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Hatay'da 12 bin uyuşturucu hap ve Hint keneviri ele geçirildi

Hatay'da 12 bin uyuşturucu hap ve Hint keneviri ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Cem Genco - Haberler | Güncel

Hatay'da 12 bin uyuşturucu hap ve 2 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da 12 bin uyuşturucu hap ve 2 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Reyhanlı ve Defne ilçesindeki adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, 12 bin uyuşturucu hap, bir miktar esrar ve 2 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Operasyonda A.A. ile B.E gözaltına alındı.

Hatay'da 12 bin uyuşturucu hap ve Hint keneviri ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

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