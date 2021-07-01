Hatay'da 12 bin uyuşturucu hap ele geçirildi; 1 tutuklama
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Hatay'da 12 bin uyuşturucu hap ele geçirildi; 1 tutuklama

Hatay'da 12 bin uyuşturucu hap ele geçirildi; 1 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel

HATAY'da, uyuşturucu satıcılarına, narkotik köpeği 'Öğle' ile düzenlenen operasyonda, 12 bin captagon hap ele geçirildi.

HATAY'da, uyuşturucu satıcılarına, narkotik köpeği 'Öğle' ile düzenlenen operasyonda, 12 bin captagon hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hatay'da Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Reyhanlı'dan Antakya merkezine uyuşturucu madde taşınacağı bilgisini alan ekipler, harekete geçti. Tayfur Sökmen Mahallesi'nde oturan A.A. isimli şüphelinin evinde arama yapıldı. 'Öğle' isimli narkotik köpeği ile yapılan aramada, 12 bin captagon hap ele geçirilirken, A.A. ile B.E. ise gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.E., yurt dışı yasağı ile serbest bırakılırken, A.A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı

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