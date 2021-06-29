Hatay'da 12 bin 420 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Hatay'da 12 bin 420 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hatay'da 12 bin 420 paket kaçak sigara ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 12 bin 420 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 12 bin 420 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İskenderun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince gümrük kaçağı sigara satışına yönelik yapılan çalışmalarda, M.D. isimli şahsın kullandığı otomobilde yaptıkları aramada 12 bin 420 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.D. hakkında yasal işlem uygulandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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