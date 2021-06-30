Hatay'da 12 bin 182 uyuşturucu hap ele geçirildi
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Hatay'da 12 bin 182 uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay'da 12 bin 182 uyuşturucu hap ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel

Hatay'da 12 bin 182 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da 12 bin 182 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen Antakya ve Defne ilçesindeki 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, 12 bin 182 uyuşturucu hap, bir miktar esrar ve uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K, H.E, K.K.A, M.K.A. ve E.Y. emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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