Hatay'da 12,5 milyon liralık kaçak ticari ürün ele geçirildi

HATAY (DHA) - TİCARET Bakanlığı, Gümrük Muhafaza ekiplerince Hatay'da gerçekleştirilen 3 operasyonda, 12,5 milyon lira değerinde kaçak ticari ürün ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen analiz çalışmalarında, riskli görülen gümrük beyannameleri mercek altına alındı ve şüpheli olduğu düşünülen 3 işlem tespit edildi. Muhafaza ekiplerinin takibine takılan ilk işlemde, yurt dışından getirilerek, antrepoya alınan 1 ton 350 kilogram ağırlığındaki hayvan yeminin, paravan şirket üzerinden vergileri ödenmeksizin iç piyasa sürüleceği saptandı. Yapılan araştırmada, 4 milyon lira değerindeki ürünü Türkiye'ye getiren firmanın, gümrük beyannamesinde belirtilen adreste faaliyet göstermediği belirlendi. Bunun üzerine araştırma derinleştirildi ve usulsüz düzenlenen faturalara ulaşıldı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ürünlerin tamamına el koyuldu.