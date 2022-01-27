Hatay'da 1170 kutu faturasız ilaç ele geçirildi
AA, Erdal Türkoğlu - Güncel
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Hatay'ın Antakya ilçesinde 1170 kutu faturasız ilaç ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde 1170 kutu faturasız ilaç ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, faturasız ilaç bulundurulduğu belirlenen Haraparası Mahallesi'ndeki ikametgah ile Emek Mahallesi'ndeki otomobilde arama yaptı.
Ekipler, ev ve aracın çeşitli noktalarına saklanmış 1170 kutu ilaç ele geçirdi.
Yabancı uyruklu M.N. ve A.A. gözaltına alındı.
AA / Erdal Türkoğlu - Güncel