Hatay'da 117 sikke ve 16 ruhsatsız silah bulunan evdeki 2 zanlıya gözaltı - Haberler
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Hatay'da 117 sikke ve 16 ruhsatsız silah bulunan evdeki 2 zanlıya gözaltı

Hatay'da 117 sikke ve 16 ruhsatsız silah bulunan evdeki 2 zanlıya gözaltı
AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 117 sikke, 16 ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirilen evdeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 117 sikke, 16 ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirilen evdeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve tarihi eser ticaretinin önlenmesine yönelik Kapısuyu Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Evde, 117 sikke ile tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 29 obje ve 3 küp ile 2,5 kilogram esrar, 4 kök Hint keneviri, 14 ruhsatsız av tüfeği ve 2 ruhsatsız tabanca buldu.

Şüpheliler E.Y. ve G.Y. gözaltına alındı.

AA / Erdal Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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