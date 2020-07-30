Hatay'da 115 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi
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Hatay'da 115 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi

Hatay'da 115 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi Gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı Hatay'ın İskenderun ilçesinde 115 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi.

Hatay'da 115 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi
30.07.2020 17:44 | Son Güncelleme: 30.07.2020 18:16

Hatay'da 115 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi

Gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 115 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, şehirler arası otobüs ile İskenderun'a gelen ve hareketleri ile dikkat çeken 3 şüpheli şahsa otogarda operasyon düzenledi. Bu kişilerin üzerlerinde ve valizlerinde yapılan aramada, 115 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi. O.U, E.K. ve M.D. isimli şüpheliler gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şahıslardan Orhan Uçak ise tutuklandı. Mehmet D. savcılıkça Ethem K. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kobra yılanı zehrinin kimyasal silahların ayrıştırılması, kanser tedavisi, doping ve kozmetik sektöründe kullanıldığı biliniyor.

Kaynak: İHA

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