Hatay'da 1127 litre sahte içki ele geçirildi
AA, Erdal Türkoğlu - Güncel
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Hatay'ın Defne ilçesinde evinin bodrumunda 1127 litre sahte içki ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
HATAY (AA) - Hatay'ın Defne ilçesinde evinin bodrumunda 1127 litre sahte içki ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Tavla Mahallesi'ndeki bir adrese baskın yaptı.
Ekipler, evin bodrumunda satışa hazır 1127 litre sahte içki buldu.
Ev sahibi A.Y. gözaltına alındı.
AA / Erdal Türkoğlu - Güncel