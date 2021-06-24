Hatay'da 110 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
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Hatay'da 110 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Hatay'da 110 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bir evin bahçesinde 110 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bir evin bahçesinde 110 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yasadışı kenevir ekimi yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekinci Mahallesi'nde bulunan evde ve bahçesinde yapılan aramada boyları 30 santimetre ile 3 metre arasında değişen toplam 110 kök Hint keneviri .bitkisi ve 8 gram kubar esrar ele geçirildi.

Şüpheli İ.Y hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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