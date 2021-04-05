Hatay'da 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Hatay'da 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel
Hatay'da 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, hakkında 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi.

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, hakkında 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu ticareti", "evrakta sahtecilik" ve "hırsızlık" suçlarından 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin 2 ay süren çalışması sonucu Y.T, Cumhuriyet Mahallesi'nde saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Y.T, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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