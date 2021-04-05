Hatay'da 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, hakkında 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, hakkında 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu ticareti", "evrakta sahtecilik" ve "hırsızlık" suçlarından 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerin 2 ay süren çalışması sonucu Y.T, Cumhuriyet Mahallesi'nde saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.
Y.T, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız