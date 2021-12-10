Hatay'da 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Haberler
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Hatay'da 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Hatay'da 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
AA / Burak Milli - Haberler | Güncel

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16 ayrı suçtan kaydı bulunan ve yağma suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan N.D'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik güçleri, saklandığı adresi tespit ettiği N.D'yi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.

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AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri

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