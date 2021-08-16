Hatay'da 11 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi
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Hatay'da 11 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay'da 11 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel

Hatay'da motosikletteki 2 şüphelinin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 11 bin 500 uyuşturucu hap geçirildi.

Hatay'da motosikletteki 2 şüphelinin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 11 bin 500 uyuşturucu hap geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlattığı çalışmalar sonucunda, Yeni Antakya Devlet Hastanesi kavşağında bir motosikleti durdurdu.

Sürücü E.Y. ile motosikletteki A.A'nın üzerinde ve adreslerindeki aramalarda toplam 11 bin 500 uyuşturucu hap, bir miktar metamfetamin, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheli E.Y. ve A.A. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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