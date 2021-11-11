Hatay'da 1000 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler
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Hatay'da 1000 paket kaçak sigara ele geçirildi

AA / Cem Genco - Haberler | Güncel
Hatay'da 1000 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 1000 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 1000 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kontrol noktasında durdurdukları bir aracı aradı.

Araçta 1000 paket gümrük kaçağı sigara bulundu, 2 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Cem Genco - Son Dakika Haberleri
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