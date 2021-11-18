Hatay'da 1000 litre sahte içki ele geçirildi
AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel
Hatay'da bir evde 1000 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
HATAY (AA) - Hatay'da bir evde 1000 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki üretimiyle mücadele kapsamında Serinyol Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Adreste, bidon ve şişeler içerisinde 1000 litre sahte içki bulundu.
Ev sahibi İ.Y. ekiplerce gözaltına alındı.
AA / Erdal Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet