Hatay'da 100 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da 100 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Hatay'da 100 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 100 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

HATAY (İHA) - Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 100 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri kaçakçılık suçları kapsamında çalışma yaptı. Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi Tayfur Sökmen Caddesi üzerinde durdurulan bir motosiklet üzerinde bulunan kolilerde yapılan aramada100 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak motosiklet sürücüsü A.Z. gözaltına alındı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title