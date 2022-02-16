Hatay'da 100 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

HATAY (İHA) - Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 100 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri kaçakçılık suçları kapsamında çalışma yaptı. Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi Tayfur Sökmen Caddesi üzerinde durdurulan bir motosiklet üzerinde bulunan kolilerde yapılan aramada100 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak motosiklet sürücüsü A.Z. gözaltına alındı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa