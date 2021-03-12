Hatay'da 100 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi
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Hatay'da 100 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

12.03.2021 12:19 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:28
Hatay'da 100 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde 100 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 100 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, Saraykent Mahallesindeki bir evde arama yapıldı. Evde 100 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü bulundu.

Gözaltına alınan A.A. adlı şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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