Hatay'da 10 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü kümeste yakalandı
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Hatay'da 10 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü kümeste yakalandı

Hatay'da "uyuşturucu madde imal etme ve ticaretini yapma suçundan" hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı kümeste yakalanarak cezaevine gönderildi.

03.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:16
Hatay'da 10 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü kümeste yakalandı

'da "uyuşturucu madde imal etme ve ticaretini yapma suçundan" hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı kümeste yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda "uyuşturucu madde imal etme ve ticaretini yapma" suçundan hakkında 10 yıl hapis cezasıyla aranan 'nın saklandığı adres tespit edildi.

Ekiplerin adrese yaptığı baskın sırasında evden kaçan hükümlü, bir başka evin damında bulunan kümese saklandı.

Polislerce yapılan aramada burada yakalanan Kaya, emniyetteki işlemin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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