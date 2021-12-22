Hatay'da 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "silahlı tehdit ve kasten yaralama" suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Z'nin Beşaslan Mahallesi'ndeki ikametinde olduğunu tespit etti.

JASAT ekiplerince takibe alınan hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

H.Z. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Cem Genco - Son Dakika Haberleri

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