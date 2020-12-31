Hatay'da 10 şişe kaçak içki ele geçirildi
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Hatay'da 10 şişe kaçak içki ele geçirildi

31.12.2020 11:11 | Son Güncelleme: 31.12.2020 11:14
Hatay'da 10 şişe kaçak içki ele geçirildi

Hatay'ın Defne ilçesinde polis ekipleri bir otomobilde 10 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Hatay'ın Defne ilçesinde polis ekipleri bir otomobilde 10 şişe kaçak içki ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte alkollü içki satış ile imalatının önlenmesi kapsamında Turunçlu Mahallesi 75. Yıl Cumhuriyet Caddesi üzerinde takip ettikleri bir otomobili durdurdu.

Gümrük kaçağı 10 şişe içki bulunan araçtaki H.A. ve S.T. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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