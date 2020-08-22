Hatay'da 10 hektar ormanlık alan yandı HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde 10 hektarlık ormanlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde 10 hektarlık ormanlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Yangında binlerce kızılçam ağacı kül oldu.

Kırıkhan Devlet Hastanesi yakınlarındaki mesire alanında saat 09.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. Kahramanmaraş, İslahiye, Serinyol, Antakya, Belen ve Kırıkhan'dan katılan çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangını söndürme ekibi, itfaiye ekipleri, 2 helikopter, dozer, kepçe ve arazözler uzun süre yangına müdahale etti. Zabıta ekipleri, askerler, polisler ve vatandaşlar da çalışmalara destek verdi.Yaklaşık 4 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Büyük oranda söndürülen yangında 10 hektarlık alan kül hale gelirken binlerce kızılçam ağacı zarar gördü. Ormanda yaşayan canlılar da yangından olumsuz etkilendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA