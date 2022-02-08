Hatay'da 10 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Hatay'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

AA, Erdal Türkoğlu - Güncel
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Hatay'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 10 yabancı uyruklu yakalandı.

REYHANLI, HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 10 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önleyici kolluk faaliyeti sırasında ilçe merkezi kırsalındaki şüpheli bir grubu fark etti.

Kimlik kontrolünde Suriye uyruklu 10 kişinin yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlendi.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Reyhanlı, Hatay, Güncel, Haber

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