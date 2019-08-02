Hatay'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye'den yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırıkhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtlusoğuksu Mahallesi girişinde şüpheli gördükleri ki otomobili durdurdu.

Araçlarda yapılan kontrollerde sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri tespit edilen 10 Suriyeli yakalandı.

Yabancı uyruklular Hatay İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, olayla ilgili iki aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA