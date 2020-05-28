Hatay'da 10 bin uyuşturucu hap ele geçirildi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 10 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 10 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadele kapsamında M.A.K'nin evine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada başkasının adına düzenlenmiş 3 yabancı tanıtma belgesi, tabanca, 12 bin 800 lira ile 10 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheli M.A.K gözaltına alındı.

Kaynak: AA