Hatay'da 10 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 10 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
28.05.2020 18:55 | Son Güncelleme: 28.05.2020 19:16
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 10 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadele kapsamında M.A.K'nin evine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada başkasının adına düzenlenmiş 3 yabancı tanıtma belgesi, tabanca, 12 bin 800 lira ile 10 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüpheli M.A.K gözaltına alındı.
Kaynak: AA