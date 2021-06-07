Hatay'da 10 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 10 bin kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 10 bin kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıahmetli Mahallesinde ikamet eden E.K., A.K., M.H., Y.H, U.M. ve K.A. isimli şahısların Bağlar mevkisinde yasadışı kenevir bitkisi bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Jandarma Suç Araştırma Timleri ile birlikte söz konusu mevkide yapılan arama sonucunda boyları 50 ile 35 santimetre arasında değişen 10 bin kök Hint keneviri bitkisi ile şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ile 3 adet av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı