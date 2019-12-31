Hatay'da 10 bin 800 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
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Hatay'da 10 bin 800 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay'da durdurulan bir motosiklette 10 bin 800 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

31.12.2019 12:44 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:49
Hatay'da 10 bin 800 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

'da durdurulan bir motosiklette 10 bin 800 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İl ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada, Hatay Devlet Hastanesi civarında durdurulan motosiklette 10 bin 800 adet Captagon hap ele geçirildi.


Motosiklet sürücüsü A.G. gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İHA
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