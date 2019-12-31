Hatay'da 10 bin 800 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

31.12.2019 12:44 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:49

Hatay'da durdurulan bir motosiklette 10 bin 800 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada, Hatay Devlet Hastanesi civarında durdurulan motosiklette 10 bin 800 adet Captagon hap ele geçirildi.



Motosiklet sürücüsü A.G. gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İHA