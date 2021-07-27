Hatay'da 10 bin 158 parça gümrük kaçağı makyaj malzemesi ele geçirildi
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Hatay'da 10 bin 158 parça gümrük kaçağı makyaj malzemesi ele geçirildi

Hatay'da 10 bin 158 parça gümrük kaçağı makyaj malzemesi ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Güncel

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaçak makyaj malzemesi ele geçirilmesiyle ilgili 2 yabancı uyruklu yakalandı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaçak makyaj malzemesi ele geçirilmesiyle ilgili 2 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine Hassa-Kırıkhan kara yolunda bir hafif ticari aracı durdurdu.

Ekipler araçta 10 bin 158 parça gümrük kaçağı makyaj malzemesi ele geçirdi.

Araçtaki yabancı uyruklu A.A. ve E.H. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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