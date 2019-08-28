Hatay'da 10 araçlı zincirleme kaza: 13 yaralı

Hatay'da 10 araçlı zincirleme kaza: 13 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

28.08.2019 23:38
Hatay'da 10 araçlı zincirleme kaza: 13 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Antakya'dan İskenderun istikametine giden 38 AP 442 kamyonet, freninin patlaması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen 9 aracı biçti. Kazada 13 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle İskenderun-Antakya yolu trafiğe kapatıldı. Ekiplerin araçları yoldan kaldırma çalışmaları devam ederken, kazayla ilgili inceleme sürüyor. - HATAY

Kaynak: İHA
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YORUMLAR (2)

  • ÖZGÜR ERGÜL:
    27 senedir burada yasıyorum orada olan kazaların haddi hesabı yok. Gereksiz yerde Alt geçitler battı çıktılar yapıldı ve kimse kullanmıyor bile. Trafiğin içine ettiler eskiden rezaletti Şimdi daha da rezalet. Yazık o insanlara ya. Bir çözüm üretilmeli artık. 20 kişinin bi anda ölmesimi gerek çözüm üretmeniz için. Yazıklar olsun böyle Cumhuriyetin bu kadar geri kalmasına.
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  • SİNEM ŞAHİN:
    Aynı yolda kaçıncı kaza o yolda kamyonun işi ne ? Doğan petrolün önü ya yayalar eziliyor ya da freni patlayan kamyon tır otobüs yılda iki üç tane kaza oluyor.
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