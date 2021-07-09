Hatay'da, 1 milyon liralık hırsızlığın 25 şüphelisi adliyede
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Hatay'da, 1 milyon liralık hırsızlığın 25 şüphelisi adliyede

Hatay'da, 1 milyon liralık hırsızlığın 25 şüphelisi adliyede
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel

HATAY'da, para ve ziynet eşyası dahil 1 milyon 200 bin liralık hırsızlık yaptığı belirlenip, 6 ilde düzenlenen operasyonla yakalanan 25 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

HATAY'da, para ve ziynet eşyası dahil 1 milyon 200 bin liralık hırsızlık yaptığı belirlenip, 6 ilde düzenlenen operasyonla yakalanan 25 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen 31 hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Hatay merkezli Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Mersin ve Gaziantep'teki 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Para ve ziynet eşyası dahil 1 milyon 200 bin lira değerinde hırsızlık yaptığı tespit edilen 25 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 3 altın bileklik, 2 yüzük, 1 kolye ile 7 ruhsatsız av tüfeği, 52 fişek ve 157 dolu kartuş ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Hatay Adliyesi'ne sevk edildi.


Hatay'da, 1 milyon liralık hırsızlığın 25 şüphelisi adliyede
Hatay'da, 1 milyon liralık hırsızlığın 25 şüphelisi adliyede
Hatay'da, 1 milyon liralık hırsızlığın 25 şüphelisi adliyede
Hatay'da, 1 milyon liralık hırsızlığın 25 şüphelisi adliyede
Hatay'da, 1 milyon liralık hırsızlığın 25 şüphelisi adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı

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