Hatay'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın yaralı faili tutuklandı
Haberler » 3. Sayfa » Hatay'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın yaralı faili tutuklandı - Haberler

Hatay'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın yaralı faili tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1 kişinin öldüğü alışveriş merkezindeki bıçaklı, silahlı kavganın yaralı faili tutuklandı.

17.12.2019 17:15 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:20
Hatay'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın yaralı faili tutuklandı

'ın ilçesinde 1 kişinin öldüğü alışveriş merkezindeki bıçaklı, silahlı kavganın yaralı faili tutuklandı.


Olay, İskenderun ilçesi sahil 'ndaki alışveriş merkezinin önünde geçtiğimiz cumartesi günü yaşanmıştı. Kafeye gelen Abidin K. ile kafe işletmecisi Alpay Uzuner arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan kavgada 6 yerinden bıçaklanan Alpay Uzuner, hayatını kaybetmişti. Aynı kavgada silahla yaralanan Abidin K. ise tedavisinin ardından bugün geniş güvenlik önlemleri altında İskenderun Adliyesine sevk edildi.


Çelik yelek giydirilen Abidin K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler