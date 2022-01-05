Hatay'da 1 kilo 38 gram metamfetamin ele geçirildi - Haberler
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Hatay'da 1 kilo 38 gram metamfetamin ele geçirildi

Hatay'da 1 kilo 38 gram metamfetamin ele geçirildi
AA / Cem Genco - Haberler | Güncel

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik başlattığı çalışma kapsamında şüphe üzerine F.H ile H.İ'yi durdurarak kimlik kontrolü ve üst araması yaptı.

Yapılan üst aramasında, 1 kilo 38 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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AA / Cem Genco - Son Dakika Haberleri

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