Hatay'da 1 kilo 38 gram metamfetamin ele geçirildi

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik başlattığı çalışma kapsamında şüphe üzerine F.H ile H.İ'yi durdurarak kimlik kontrolü ve üst araması yaptı.

Yapılan üst aramasında, 1 kilo 38 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Cem Genco - Son Dakika Haberleri

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