Hatay'da 1 günde 9 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Hatay'da 1 günde 9 kişi boğulma tehlikesi geçirdi Hatay'ın Samandağ ilçesinde aynı gün içerisinde denize giren 9 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Hatay'da 1 günde 9 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde aynı gün içerisinde denize giren 9 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İlçede bulunan Çevlik,Deniz,Meydan sahilinde gün boyu denize serinlemek için giren 9 ayrı kişi, rip akıntısına kapıldı.

Cankurtaranlar bazı boğulma tehlikesi geçirenleri karaya çıkarırken, cankurtaran olmayan yerde ise boğulma tehlikesi geçirenleri sahilde bulunan vatandaşlar kurtardı.

Boğulmaktan bazı vatandaşlar kurtarılırken bazılarının ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş